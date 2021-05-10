В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ограничение авиасообщения с Турцией поддерживают почти 50% жителей РФ

ИА Regnumиещё 1
10 мая 2021
Решение об ограничение авиасообщения с Турцией поддерживают около половины жителей России (49%), не поддерживают 34%. Затруднились ответить 17%, приводит данные «Левада-центр».
50% россиян поддержали ограничение авиасообщения с Турцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Больше всего одобряют временное ограничение авиасообщения люди старше 55 лет (64%). Не одобряют решение российских властей чаще молодые люди 18 24 лет (54%).
По мнению 44%, решение призвано защитить граждан РФ от коронавируса, 41% опрошенных полагают, что это политическое решение — «наказать Турцию за поддержку Украины». Затруднились ответить 13%.
Опрос проведён 22 28 апреля 2021 года. Опрошены 1614 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах. Статпогрешность с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Общество,Левада-центр,Россия,Турция,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители