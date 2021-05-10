50% россиян поддержали ограничение авиасообщения с Турцией

Решение об ограничение авиасообщения с Турцией поддерживают около половины жителей России (49%), не поддерживают 34%. Затруднились ответить 17%, приводит данные «Левада-центр»

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Больше всего одобряют временное ограничение авиасообщения люди старше 55 лет (64%). Не одобряют решение российских властей чаще молодые люди 18 24 лет (54%).

По мнению 44%, решение призвано защитить граждан РФ от коронавируса, 41% опрошенных полагают, что это политическое решение — «наказать Турцию за поддержку Украины». Затруднились ответить 13%.

Опрос проведён 22 28 апреля 2021 года. Опрошены 1614 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах. Статпогрешность с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.