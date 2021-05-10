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Актер Назаров попытался замять скандал вокруг своего стиха про парад Победы

Слово и Делоиещё 1
1 час назад
Актер опубликовал в своем Instagram видео, в котором зачитал стихотворение собственного сочинения. Скандальное творчество вызвало бурю недовольства. Причем, как среди простых россиян, так и среди других деятелей культуры. Большая часть пользователей Сети не разделила позицию Назарова о том, что 9 Мая не стоит проводить парад Победы. Актер попытался замять скандал и решил оправдаться в интервью телеканалу "Дождь".
Назаров решил замять скандал вокруг стиха о "бессмысленном" параде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я ни слова не сказал о том, что презираю День Победы, и люди, которые так реагируют, они лишены совести и ума. Просто зачем эта помпезность", — сообщил Назаров.
После разыгравшихся страстей в его сторону актер телесериала "Кухня" решил подчеркнуть, что считает День Победы самым чистым, святым и светлым праздником.
Ранее сообщалось, что писатель Михаил Шахназаров назвал сочинение Назарова плохим, а самого артиста — "никаким поэтом". Он раскритиковал актера за "самосвал пафоса" и порекомендовал заниматься своим делом.
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