Назаров решил замять скандал вокруг стиха о "бессмысленном" параде

Актер опубликовал в своем Instagram видео, в котором зачитал стихотворение собственного сочинения. Скандальное творчество вызвало бурю недовольства. Причем, как среди простых россиян, так и среди других деятелей культуры. Большая часть пользователей Сети не разделила позицию Назарова о том, что 9 Мая не стоит проводить парад Победы. Актер попытался замять скандал и решил оправдаться в интервью телеканалу "Дождь".
"Я ни слова не сказал о том, что презираю День Победы, и люди, которые так реагируют, они лишены совести и ума. Просто зачем эта помпезность", — сообщил Назаров.
После разыгравшихся страстей в его сторону актер телесериала "Кухня" решил подчеркнуть, что считает День Победы самым чистым, святым и светлым праздником.
Ранее сообщалось, что писатель Михаил Шахназаров назвал сочинение Назарова плохим, а самого артиста — "никаким поэтом". Он раскритиковал актера за "самосвал пафоса" и порекомендовал заниматься своим делом.