Назаров решил замять скандал вокруг стиха о "бессмысленном" параде

Актер опубликовал в своем Instagram видео, в котором зачитал стихотворение собственного сочинения. Скандальное творчество вызвало бурю недовольства. Причем, как среди простых россиян, так и среди других деятелей культуры. Большая часть пользователей Сети не разделила позицию Назарова о том, что 9 Мая не стоит проводить парад Победы. Актер попытался замять скандал и решил оправдаться в интервью телеканалу "Дождь".