В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Соловьев рекомендовал Зеленскому послушать «крайне жесткую» речь Путина 9 мая

Майк Габриелян
51 минуту назад
Телеведущий Владимир Соловьев порекомендовал недругам России послушать или почитать фрагмент из сегодняшнего выступления Владимира Путина.
Соловьев адресовал Зеленскому «крайне жесткую» речь Путина 9 мая
Фото: ТАССТАСС
Российский лидер, выступая на параде на Красной площади, напомнил, что именно в центре Европы появился «чудовищный нацистский зверь». На континенте все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии.
«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», - сказал Путин.
Соловьев отметил, что российский президент дал "крайне жесткое и справдливое" определение роли союзников СССР во Второй Мировой войне, имея ввиду, что те не сильно помогли Советскому Союзу в противостоянии нацистской Германии.
«Зеленскому, лидерам Прибалтики и ряду руководителей ЕС и США я бы настоятельно рекомендовал внимательно послушать или прочитать и этот фрагмент из сегодняшнего выступления Путина», – написал в телеграме Соловьев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Русская община Латвии (РОЛ) раскритиковала латвийские власти за ограничение доступа к памятнику советским воинам-освободителям в Риге.
Общество,Владимир Соловьев,Владимир Путин,ЕС,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители