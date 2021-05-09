Соловьев адресовал Зеленскому «крайне жесткую» речь Путина 9 мая

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Российский лидер, выступая на параде на Красной площади, напомнил, что именно в центре Европы появился «чудовищный нацистский зверь». На континенте все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии.

«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», - сказал Путин.

Соловьев отметил, что российский президент дал "крайне жесткое и справдливое" определение роли союзников СССР во Второй Мировой войне, имея ввиду, что те не сильно помогли Советскому Союзу в противостоянии нацистской Германии.

«Зеленскому, лидерам Прибалтики и ряду руководителей ЕС и США я бы настоятельно рекомендовал внимательно послушать или прочитать и этот фрагмент из сегодняшнего выступления Путина», – написал в телеграме Соловьев.