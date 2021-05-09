«Для кого парад?»: В Екатеринбурге возмутились организацией Дня Победы

Жители Екатеринбурга
возмутились тем, что не смогли посмотреть парад Победы из-за перекрытий. Об этом написал местный фотограф Артем Устюжанин в своей колонке
на портале E1.ru.
«Мы больше месяца терпеливо стояли в пробках и обходили кордоны, чтобы попасть на работу: город репетировал < > парад Победы», - рассказал Устюжанин.
Он уточнил, что горожанам можно было посмотреть парад с двух точек. Однако оцепление было выставлено на несколько десятков метров от них. За ограждения полицейские пускали только по пропускам.
Фотограф обратил внимание на то, что местные власти установили кордоны главным образом для того, чтобы избежать распространения коронавируса, но произошел обратный эффект: люди скопились в нескольких точках.
«Самым радостным и торжественным моментом парада по эту сторону оцепления стало, как ни странно, его окончание. Ведь, когда < > официальная часть праздника была завершена, сняли оцепление!», - отметил автор публикации.
При этом некоторые люди специально приехали из области посмотреть парад, отмечает Устюжанин.
«Для кого этот парад? Ветеранов-фронтовиков с каждым годом все меньше, многие из них не выходят из дома. А про большой и главный парад обычно говорят, что он для детей, для молодых, для того, чтобы помнили. Но для каких детей?», - задается вопросом екатеринбуржец.