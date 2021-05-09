На сайт «Бессмертного полка» пытались загрузить фото нацистов

«Модераторы проекта ... пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка» онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», – цитирует сообщение организации РИА «Новости».
«В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме», – добавили в пресс-службе организации.