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На сайт «Бессмертного полка» вновь пытались загрузить фото нацистов

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
На сайте «Бессмертного полка» в ходе онлайн-шествия пытались разместить портреты нацистов, но их успешно пресекли, данные о тех, кто прислал эти изображения, передадут в Следственный комитет, сообщили в пресс-службе «Бессмертный полка России».
На сайт «Бессмертного полка» пытались загрузить фото нацистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Модераторы проекта ... пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка» онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», – цитирует сообщение организации РИА «Новости».
Также на сайт шествия совершались массированные хакерские атаки, всего было зафиксировано три DDoS-атаки и шесть веб-атак.
«В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме», – добавили в пресс-службе организации.
В прошлом году Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк» в отношении сторонника блогера Алексея Навального из Воронежа.
Кроме того, было возбуждено еще несколько дел из-за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Среди подозреваемых оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками Навального.
В сентябре прошлого года суд приговорил бывшего студента пермского колледжа Даниила Симанова, обвиненного в реабилитации нацизма, к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка».
Житель Казани, отправивший фото Адольфа Гитлера для акции «Бессмертный полк» был приговорен к условному сроку в год и штрафу в 150 тыс. рублей.
Общество,Денис Воронцов,Андрей Шабанов,Алексей Навальный,СКР,
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