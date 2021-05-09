Врач рассказал о продлевающей молодость привычке в еде

Завотделом клинической кардиологии НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний ( Кемерово ), врач-кардиолог Василием Кашталап рассказал, какая пища продлевает молодость, а какая приближающие старость, передает «Московский комсомолец».

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Так для сохранения молодости нужно употреблять много фруктов и овощей, кроме картофеля, сказал врач. Также полезны рыба, оливковое масло, орехи и семена, цельнозерновые продукты (цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, крупы с минимальной обработкой) и шоколад. Ученые считают, что для достаточно съедать в день по пять порций разных овощей и фруктов в день. Эта гастрономическая привычка позволит продлить молодость, а также предотвратить преждевременную смерть.

Чтобы не ускорить приближение старости Кашталам рекомендовал ограничить – а лучше исключить - употребление соли, сахара, алкоголя и искусственных рафинированных жиров. Последние содержатся в маргарине, кондитерских изделиях, жареных продуктах, фастфуде и в обработанном мясе (сосисках, дешевой колбасе и т.п.) Самые вредные — ультра-отработанные продукты, такие как фастфуд, кондитерские изделия, снэки и сладкие газировки, сказал специалист.

Кашталап также рассказал, что самыми здоровыми и продляющими молодость на сегодня признаны средиземноморская диета и DASH-диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

В основе средиземноморской диеты - обильное использование оливкового масла; высокий уровень потребления фруктов, овощей, бобовых, круп, орехов; частый, но умеренный прием красного вина во время еды; умеренное потребление рыбы, морепродуктов, молочных продуктов (йогурта и сыра), мяса птицы и яиц малое количество красного мяса и сладостей.