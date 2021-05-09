Создатель «Бессмертного полка» назвал худшего участника акции

Один из вдохновителей акции «Бессмертный полк», томский журналист Сергей Лапенков
рассказал об участнике шествия, который ему не понравился больше всего. По мнению Лапенкова, женщина страдала дурным вкусом, передает
E1.
Она пришла на акцию полностью одетой в цвета георгиевской ленты. Платье, жакет, юбка, шляпка и даже туфли были в оранжево-черных цветах.
«На вершине моей пирамиды ужаса стоит женщина, которая была одета в «георгиевское» с ног до головы... И в руках была фотография солдата, не знаю, что бы он ей сказал, если бы это увидел... Это еще ужаснее, чем дети в колясках, стилизованных под танки или пулеметные тачанки», — сказал Лапенков.
Он отметил, что этот случай произошел несколько лет назад. На последних акциях подобного уже не наблюдалось.
В акции «Бессмертный полк» по всему миру участвуют миллионы человек. Во время торжественного шествия люди несут портреты своих близких и знакомых фронтовиков - советских солдат, победивших нацизм.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Донбассе местная жительница вышла на акцию «Бессмертный полк» с портретом Семёна Зеленского – дедушки действующего президента Украины.