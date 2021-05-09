Русские латыши обвинили власти Риги в создании концлагеря

Русская община Латвии раскритиковала власти Риги за огороженный полицейскими заборами памятник советским воинам-освободителям. Представитель организации Олег Сысолятин заявил, что подход к монументу организован «ужасно и не по-человечески», передает ТАСС.

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«Я сегодня здесь нахожусь с двояким настроением. С одной стороны, сегодня великий праздник - праздник Победы над фашизмом, и это святое для каждого здравомыслящего человека, в том числе и для русскоязычных жителей Латвии. С другой стороны, когда я увидел эти заборы, то первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я шел мимо парка, что это огородили концлагерь» - сказал он.

По словам Сысолятина, в правящей коалиции Латвии идут разговоры о том, чтобы снести памятник освободителям Риги.

«А сегодня что? Тренировка того, как они будут его огораживать и оцеплять? Посмотрите, сколько полицейских они сюда согнали со всей Латвии. Мы что, преступники?» - задался он вопросом.

По его словам, все это ужасно, неприятно и не по-человечески, и хорошо, что ветераны всего этого не видят.

«Они боролись за мир, и что они сегодня получают? Это же святое для всех нормальных людей - пойти самому 9 мая и положить цветочек к памятнику и отдать дань памяти безвинно убиенным, замученным в застенках гестапо, расстрелянным в концлагерях», - заявил Сысолятин.

Рижские власти запретили в День Победы публичные мероприятия и огородили территорию около памятника советским воинам-освободителям. Однако после протестов жителей, мэрия все-таки организовала «контролируемый доступ к монументу», чтобы горожане могли возложить цветы.