В России отказались от идеи длинных майских праздников

Министр сообщил, что на ежегодной основе не планируется делать майские праздники такими же длинными, как в нынешнем году.
В конце апреля Владимир Путин
подписал приказ о нерабочих днях между Первомаем и Днем Победы. Глава государства пошел на такой шаг, руководствуясь антикоронавирусными мерами, после беседы с главой Роспотребнадзора Анной Поповой
. Россияне отдыхали с 1 по 10 мая.
Решение было призвано сократить перемещения граждан в транспорте и снизить риск распространения вируса. Эксперты считают данную меру своевременной: на фоне разворачивающихся витков эпидемии в соседних странах ситуация в России остается стабильной.
Так, ранее «Рамблер» сообщал, что из-за волны COVID-19 в Казахстане отменили празднества в честь Дня Победы.