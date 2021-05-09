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В России отказались от идеи длинных майских праздников

Майк Габриелян
49 минут назад
Майские праздники не будут состоять из 10 нерабочих дней на постоянной основе. Об этом заявил глава Министерства труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, передаёт РИА Новости.
В России отказались от идеи длинных майских праздников
Фото: ТАССТАСС
Министр сообщил, что на ежегодной основе не планируется делать майские праздники такими же длинными, как в нынешнем году.
В конце апреля Владимир Путин подписал приказ о нерабочих днях между Первомаем и Днем Победы. Глава государства пошел на такой шаг, руководствуясь антикоронавирусными мерами, после беседы с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Россияне отдыхали с 1 по 10 мая.
Решение было призвано сократить перемещения граждан в транспорте и снизить риск распространения вируса. Эксперты считают данную меру своевременной: на фоне разворачивающихся витков эпидемии в соседних странах ситуация в России остается стабильной.
Так, ранее «Рамблер» сообщал, что из-за волны COVID-19 в Казахстане отменили празднества в честь Дня Победы.
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