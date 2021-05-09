Собчак предложила заменить Парад Победы «чем-то подобным»

Политик и журналист Ксения Собчак заявила, что способ празднования в России Дня Победы в Великой Отечественной войне ей кажется странным. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, для нее 9 мая – важная дата, но способ ее празднования телеведущей кажется немного странным.

«На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия», - пояснила Собчак.

Она привела в пример День Катастрофы в Израиле. Этот день посвящен евреям, погибшим во Второй мировой войне. Журналистка рассказала, что в День Катастрофы в 10.00 по всей стране звучит сирена и «города останавливаются». Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят, почитая память павших.

«Может чем-то подобным заменить Парад, у меня нет решения. Но по эмоциям мне хотелось бы именно такого тихого молчания — в честь всех погибших и павших», - написала Собчак.

Она также отметила, что против того, «чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках». Так как, по мнению телеведущей, поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак.

«С Великим Праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам», - написала в заключение Собчак.