Россияне могут собирать грибы и ягоды везде

Минприроды опровергло слухи об ужесточении правил сбора дикоросов . Ранее в СМИ появилась информация, что для сбора грибов, ягод и орехов теперь потребуется арендовать земельный участок. А заготавливать берёзовый сок будет можно, только если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет. Сообщение вызвало большой общественный резонанс. В итоге чиновникам пришлось объясняться.

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Черника без аренды

Шуму наделали два приказа Минприроды — «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов» и «Об утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов». Они вступили в силу ещё 1 января 2021 года. Но тогда документы остались незамеченными. Всё изменилось с приближением сезона заготовок.

Журналисты ряда СМИ прочитали между строк: отправляясь в лес, россияне должны захватить с собой не только корзину для грибов, но и специальное разрешение на сбор недревесных ресурсов. Его могут спросить, если продавать лесной урожай на рынке, трассе или рядом с домом.

«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран», — отреагировало на эту информацию Министерство природы в официальном сообщении.

Новые правила касаются только предпринимателей и юридических лиц, которые собирают грибы, ягоды, орехи и сок в промышленных масштабах, уточнили в министерстве. Для всех остальных вход в лес по-прежнему свободный.

15 тысяч за мухомор

Впрочем, некоторые ограничения на сбор недревесных ресурсов всё-таки есть. Но они записаны в местных законах.

Например, в Тверской и Челябинской областях можно собирать грибы с определённым размером шляпок. Так, у лисичек, сыроежек, маслят и опят их диаметр должен быть более 1,5 сантиметра. А у груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберёзовиков и подосиновиков — более 2,5 сантиметра.

Также запрещено собирать грибы и дикорастущие растения, которые занесены в Красную книгу России или красные книги субъектов. Например, во многих регионах под запретом гриб-зонтик девичий. Он «родственник» шампиньонов и относится к числу съедобных.

Ограничения могут ужесточить после вступления в силу нового Кодекса об административных правонарушениях. Туда предлагают вписать штраф до 15 тысяч рублей за сбор, например, трюфелей летних, вёшенок сёмгово-соломенных и некоторых видов мухоморов.

Кстати, грибы, которые признаны наркотическими средствами, в лесу тоже собирать нельзя. Но мухомор к ним не относится из-за низкого содержания галлюциногенных веществ.

Кроме того, заготовка пищевых лесных ресурсов может быть ограничена или запрещена в районах, загрязнённых радиоактивными веществами. Такие решения также принимают местные власти.

«Ещё бывают ограничения, связанные с пожароопасными периодами, — рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. — Это не связано конкретно с запретом собирать грибы или ягоды, но в какое-то определённое время и в каком-то определённом месте может быть в принципе запрещено посещение лесов».

Законов — как сыроежек после дождя

Слухи о новых правилах сбора грибов и ягод возникают в том числе из-за того, что в России уже третий год не могут принять закон о дикоросах , считает Алексей Майоров.

«Дело в том, что у этого документа очень много субъектов права. Одни собирают грибы и ягоды для себя, варят варенье, делают заготовки. Другие собирают для продажи на рынке, например. А третьи собирают в промышленных масштабах, делают на этом бизнес. Поэтому необходимо учесть всех, кто пользуется лесными ресурсами, провести анализ, обсудить с экспертами, прописать отдельные правила. Конечно, документ надо принимать, но без каких-либо ограничений для граждан», — отметил сенатор.

Законопроект, который позволяет людям собирать в лесу грибы и растения и сдавать их в заготовительные конторы за плату, приняли в первом чтении ещё в декабре 2018 года. Однако дальше дело пока не пошло. Эксперты не исключают, что документ столкнулся с лоббированием интересов крупных компаний.

«Мы понимаем, что это и большой бизнес, который занимается выращиванием растений, ягод. Им, конечно, не нужен конкурент в виде той части населения, которая проживает в посёлках, деревнях», — сказал председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в пресс-центре «Парламентской газеты» в сентябре 2020 года.

А пока закон не принят, ситуацию в лесу приходится регулировать многочисленными отдельными приказами и постановлениями. Нормативные акты множатся, как грибы после дождя, именно поэтому и возникает путаница, считают эксперты.

По данным Минсельхоза, Россия обладает значительными запасами дикоросов — около 8,5 миллиона тонн ежегодно. При этом используется максимум три процента от этого количества. Однако спрос на грибы и ягоды в последнее время растёт как в России, так и за рубежом, так что цифра, скорее всего, будет тоже расти.

Поэтому Росстандарт утвердил ГОСТы на продукцию из дикорастущих грибов и ягод . Стандарт впервые определил понятия «органическое дикорастущее сырьё» и «органическая продукция из дикорастущего сырья», а также предусмотрел правила сбора, заготовки, транспортировки и маркировки грибов и ягод.