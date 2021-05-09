5 тыс. рублей получит каждый ветеран ВОВ на Кузбассе

Ветераны Великой Отечественной войны в Кузбассе к 76-й годовщине Победы по решению регионального правительства получат по 5 тыс. рублей. Каждого из них также адресно поздравят на дому, сообщили в Министерстве социальной защиты населения Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.