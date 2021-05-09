В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Власти Кузбасса выплатят ветеранам по 5 тыс. рублей ко Дню Победы

ТАССиещё 1
41 минуту назад
Ветераны Великой Отечественной войны в Кузбассе к 76-й годовщине Победы по решению регионального правительства получат по 5 тыс. рублей. Каждого из них также адресно поздравят на дому, сообщили в Министерстве социальной защиты населения Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.
5 тыс. рублей получит каждый ветеран ВОВ на Кузбассе
Фото: ТАССТАСС
"В соответствии с распоряжением правительства Кузбасса ветеранам Великой Отечественной войны будет вручена целевая премия правительства Кузбасса в размере 5 тыс. рублей. Адресные поздравления будут организованы на дому", - говорится в ответе.
По данным региональных властей, в Кузбассе поживают свыше 9,3 тыс. ветеранов войны и вдов участников войны. В их поздравлениях вместе с представителями муниципальных и региональных властей примут участие волонтеры, коллективы предприятий. Перед окнами участников Великой Отечественной войны маршем пройдут военные и представители силовых ведомств, а также курсанты кадетских корпусов, участники военно-патриотических клубов.
Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители