5 тыс. рублей получит каждый ветеран ВОВ на Кузбассе

Ветераны Великой Отечественной войны в Кузбассе к 76-й годовщине Победы по решению регионального правительства получат по 5 тыс. рублей. Каждого из них также адресно поздравят на дому, сообщили в Министерстве социальной защиты населения Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.
По данным региональных властей, в Кузбассе поживают свыше 9,3 тыс. ветеранов войны и вдов участников войны. В их поздравлениях вместе с представителями муниципальных и региональных властей примут участие волонтеры, коллективы предприятий. Перед окнами участников Великой Отечественной войны маршем пройдут военные и представители силовых ведомств, а также курсанты кадетских корпусов, участники военно-патриотических клубов.