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Никто не забыт: в России стартовало онлайн-шествие «Бессмертного полка»

ТК «Звезда»иещё 5
25 минут назад
Во многих регионах России уже полным ходом отмечается 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Пешие парадные расчеты и механизированные колонные проехали по центральным улицам и площадям. Второй год подряд из-за пандемии новой коронавирусной инфекции акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн формате. Первым регионом стала Камчатка.
В РФ стартовало онлайн-шествие «Бессмертного полка»
Фото: Brian Dunn, Global Look PressBrian Dunn, Global Look Press
Организаторы традиционного мероприятия продлили прием заявок на участие в нем до 9 мая включительно. По сравнению с прошлым годом, число желающих почтить память своих героических предков - героев Великой Отечественной увеличилось на полтора миллиона человек.
Ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертного полка» в текущем году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.
Общество,Интернет,Елена Цунаева,
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