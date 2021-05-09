Иеромонах объяснил смысл Антипасхи

Слово «Антипасха», обозначающее первое воскресенье после пасхального, не несет смысла противопоставления Пасхе. Об этом рассказал глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви
иеромонах Макарий (Маркиш).
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»Андрей Никеричев / АГН «Москва»
В 2021 году Антипасха, или Фомино воскресенье, приходится на 9 мая. Как рассказал накануне этого дня иеромонах Макарий, пришедшая из греческого языка приставка «анти» имеет достаточно широкий смысл, в том числе — «вместо» или «напротив».
— Антипасха — воскресение «напротив» пасхального то есть, первое воскресение после Пасхи, память апостола Фомы, — пояснил представитель церкви.
Согласно Евангелию, апостол Фома не присутствовал при явлении воскресшего Христа своим ученикам, и, узнав об этом, выразил сомнения в реальности чуда. Чтобы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме прикоснуться к нему и к следам от ран на его руках.
Соответственно, Антипасха означает, что для апостола Фомы Пасха наступила неделей позже, рассказал иеромонах Макарий РИА Новости
.
Ранее стало известно, что более 1,6 миллиона россиян приняли участие
в праздновании Пасхи.