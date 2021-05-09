Иеромонах объяснил смысл Антипасхи

В 2021 году Антипасха, или Фомино воскресенье, приходится на 9 мая. Как рассказал накануне этого дня иеромонах Макарий, пришедшая из греческого языка приставка «анти» имеет достаточно широкий смысл, в том числе — «вместо» или «напротив».

Согласно Евангелию, апостол Фома не присутствовал при явлении воскресшего Христа своим ученикам, и, узнав об этом, выразил сомнения в реальности чуда. Чтобы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме прикоснуться к нему и к следам от ран на его руках.