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«Парад бессилия»: Звезда сериала «Кухня» зачитал жесткий стих о Параде Победы

Ювелина Бернст
46 минут назад
Актер Дмитрий Назаров, сыгравший шеф-повара в сериале «Кухня», прочел стихотворение о бессмысленности Парада Победы, передает издание «Подъем».
«Парад чего? Парад бессилия, парад запретов и оград?», - говорится в начале стихотворения.
Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, что относится к мнению артиста «с пониманием».
Нилов заявил, что сейчас общество во всем мире пребывает в серьезном стрессовом состоянии из-за пандемии коронавируса. По его мнению, это «влияет на психическое состояние людей, провоцирует развитие различных заболеваний и нервозность».
Нилов также добавил, что Парад Победы проводится в первую очередь для ветеранов.
В этом году 9 мая впервые откроют воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на ударных вертолетах Ми-28Н. Кроме того, на параде впервые пролетит стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники.
Общество,Видео,Ярослав Нилов,Дмитрий Назаров,
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