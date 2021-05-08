Актер Дмитрий Назаров , сыгравший шеф-повара в сериале «Кухня», прочел стихотворение о бессмысленности Парада Победы, передает издание «Подъем».

«Парад чего? Парад бессилия, парад запретов и оград?», - говорится в начале стихотворения.

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, что относится к мнению артиста «с пониманием».

Нилов заявил, что сейчас общество во всем мире пребывает в серьезном стрессовом состоянии из-за пандемии коронавируса. По его мнению, это «влияет на психическое состояние людей, провоцирует развитие различных заболеваний и нервозность».

Нилов также добавил, что Парад Победы проводится в первую очередь для ветеранов.