Россиянам предрекли радикальное сокращение рабочей недели

«Три дня в неделю будем работать через 15-20 лет! И не 8 часов, а 5 часов, 4 часа. И работать многие будут дома», – сказал политик.
Он объяснил, что на сегодняшний день с помощью цифровых технологий многую работу можно делать из дома.
«Это все цифра, цифра пришла, информация», – добавил Жириновский.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФДмитрий Медведевпредложил начать постепенный переход к более короткой рабочей неделе, начиная с эксперимента на территории одного региона или группы компаний. По мнению Медведева, переход на четырехдневную рабочую неделю поможет сократить безработицу в стране.