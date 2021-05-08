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«Три дня по четыре часа»: россиянам предрекли радикальное сокращение рабочей недели

Ювелина Бернст
45 минут назад
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что в недалеком будущем продолжительность рабочей недели в России сократится до трех дней.
Россиянам предрекли радикальное сокращение рабочей недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Три дня в неделю будем работать через 15-20 лет! И не 8 часов, а 5 часов, 4 часа. И работать многие будут дома», – сказал политик.
Он объяснил, что на сегодняшний день с помощью цифровых технологий многую работу можно делать из дома.
«Это все цифра, цифра пришла, информация», – добавил Жириновский.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил начать постепенный переход к более короткой рабочей неделе, начиная с эксперимента на территории одного региона или группы компаний. По мнению Медведева, переход на четырехдневную рабочую неделю поможет сократить безработицу в стране.
Общество,Владимир Жириновский,Дмитрий Медведев,ЛДПР,Совет безопасности РФ,
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