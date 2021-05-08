Мощные ливни и снег: погода в московском регионе сильно испортится

На Москву сегодня обрушится рекордно сильный ливень за последние четверть века. Из-за непогоды воздушный парад 9 мая могут отменить. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец . Его цитирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Погода в Москве 8 мая: ливень, который в этот день бывает 1 раз в 25 лет. Выпадет до 29 миллиметров осадков, или 57% месячной нормы. Холодно, ветрено, низкое атмосферное давление», - сказал Тишковец.

Столица оказалась под влиянием активного циклона, центр которого расположен над западом Европейской России. Циклон не только вызовет ливни, но и закроет небо плотными облаками.

Метеорологи не исключают, что придётся отменить полеты военных самолетов над Москвой в рамках победного парада.

Завтра утром в столице будет преобладать пасмурная погода, сплошная облачность в 7-10 баллов. Такая погода опасна при групповом пилотировании, где необходимы хорошие метеоусловия и визуальный контакт.

Кроме того, на севере Подмосковья 9 мая возможен даже мокрый снег, передает "Московский комсомолец". При этом ранее синоптики не исключили, что в День Победы жителей Москвы и Европейской части России ждет стремительное улучшение погоды.