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Мощные ливни и снег: погода в московском регионе сильно испортится

Майк Габриелян
1 час назад
На Москву сегодня обрушится рекордно сильный ливень за последние четверть века. Из-за непогоды воздушный парад 9 мая могут отменить. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его цитирует РИА Новости.
Мощные ливни и снег: погода в московском регионе сильно испортится
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Погода в Москве 8 мая: ливень, который в этот день бывает 1 раз в 25 лет. Выпадет до 29 миллиметров осадков, или 57% месячной нормы. Холодно, ветрено, низкое атмосферное давление», - сказал Тишковец.
Столица оказалась под влиянием активного циклона, центр которого расположен над западом Европейской России. Циклон не только вызовет ливни, но и закроет небо плотными облаками.
Метеорологи не исключают, что придётся отменить полеты военных самолетов над Москвой в рамках победного парада.
Завтра утром в столице будет преобладать пасмурная погода, сплошная облачность в 7-10 баллов. Такая погода опасна при групповом пилотировании, где необходимы хорошие метеоусловия и визуальный контакт.
Кроме того, на севере Подмосковья 9 мая возможен даже мокрый снег, передает "Московский комсомолец". При этом ранее синоптики не исключили, что в День Победы жителей Москвы и Европейской части России ждет стремительное улучшение погоды.
Ранее «Рамблер» рассказывал, сколько самолетов Як и Ан разгоняют облака над Москвой в праздничные дни.
Общество,Евгений Тишковец,Московский комсомолец,РИА Новости,Москва,
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