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Билл Гейтс назвал три величайших научных достижений в истории

Ювелина Бернст
1 час назад
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал величайшим научным достижением в истории человечества изобретение вакцин, передает Handelsblatt.
Билл Гейтс назвал три величайших научных достижений в истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Миллиардер отметил, что вакцины от коронавируса «дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию». Гейтс подчеркнул, что никогда ученые не создавали эффективную вакцину за такой короткий промежуток времени.
Вторым по важности научным прорывом он назвал изобретение микропроцессора, благодаря которому был создан персональный компьютер.
Еще одним важным научным достижением Гейтс считает зеленую революцию — комплекс мер в сельском хозяйстве 1940-1970-х годах, который привел к значительному увеличению мировой сельхозпродукции. Исследования американского агронома и селекционера Нормана Борлоуга позволили спасти от голодной смерти более 1 млрд человек, напомнил миллиардер.
Ранее Билл Гейтс заявил, что кроме пандемии коронавируса существуют еще как минимум две глобальные угрозы для нормальной жизни. К таким угрозам человечеству предприниматель отнес изменение климата и биотерроризм.
Общество,Билл Гейтс,Microsoft,Handelsblatt,
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