Вечный огонь из Москвы зажгли в Братиславе

Вечный огонь, доставленный из Москвы представителями гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии", зажгли в воскресенье в Братиславе перед памятником советскому солдату-освободителю на территории военно-мемориального комплекса Славин, где покоятся 6 845 красноармейцев, отдавших жизни в борьбе с нацистами. Об этом с места события сообщил корреспондент ТАСС.

Фото: © Игорь Шамшин/ТАСС © Игорь Шамшин/ТАСС

Торжественная церемония началась в 02:00 (03:00 мск) и продолжалась около часа. Она прошла при соблюдении действующих в стране социальных ограничений из-за коронавируса. В ней приняли участие руководители ветеранских организаций Словакии , посол РФ в республике Игорь Братчиков , посол Казахстана в Словакии Роман Василенко, временный поверенный в делах Белоруссии в Словакии Денис Сидоров , активисты объединения "Мотоциклисты Словакии", представители словацкой общественности, соотечественники и сотрудники дипломатических представительств России, Казахстана и Белоруссии.

По инициативе местных активистов на площади перед памятником советскому Воину-освободителю рядом с зажженным Вечным огнем с применением лазерных эффектов высветили надпись "Не забываем!" и число павших в боях и похороненных в Словакии красноармейцев - 63 518. Сам памятник также был специально подсвечен по этому случаю.

Вечный огонь проследовал через четыре страны

"Частица священного пламени от Могилы Неизвестного солдата была передана нам 5 мая председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным в присутствии представителей Министерства обороны и МИД РФ, а также Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Для нас было огромной честью доставить Вечный огонь в Братиславу. Мы на своих мотоциклах провезли его через четыре государства - Россию, Белоруссию, Польшу и Словакию, передавая по пути частицы Вечного огня жителям этих стран, которые зажгли его в памятных местах почти в 200 населенных пунктах", - сказал ТАСС лидер гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии" Матуш Алекса.

К следовавшим из Москвы с Вечным огнем словацким мотоциклистам во время проезда через страны Восточной и Центральной Европы присоединялись сотни байкеров. Так, например, по территории Словакии в составе кортежа насчитывалось 110 мотоциклов и 40 легковых автомобилей.

"Мы приурочили нашу историко-мемориальную акцию ко Дню Великой Победы над нацизмом и назвали ее "Путь героического огня". Мы хотели бы, чтобы в будущем году она вновь повторилась", - сказал Алекса.

Председатель Словацко-российского общества, экс-премьер Словакии Ян Чарногурский также считает правильным, чтобы проведенная впервые историко-мемориальная акция "Путь героического огня" переросла в традицию. "Она привлекла большое внимание словаков. Мы всегда с большой благодарностью вспоминаем подвиг советских воинов-освободителей и испытываем чувства искренней симпатии и дружбы к россиянам, а также к народам других стран, составлявших разгромивший нацистов Советский Союз", - сказал он ТАСС.