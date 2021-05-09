Вечный огонь из Москвы зажгли в Братиславе

Вечный огонь, доставленный из Москвы
представителями гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии", зажгли в воскресенье в Братиславе
перед памятником советскому солдату-освободителю на территории военно-мемориального комплекса Славин, где покоятся 6 845 красноармейцев, отдавших жизни в борьбе с нацистами. Об этом с места события сообщил корреспондент ТАСС.
Фото: © Игорь Шамшин/ТАСС© Игорь Шамшин/ТАСС
Торжественная церемония началась в 02:00 (03:00 мск) и продолжалась около часа. Она прошла при соблюдении действующих в стране социальных ограничений из-за коронавируса. В ней приняли участие руководители ветеранских организаций Словакии
, посол РФ
в республике Игорь Братчиков
, посол Казахстана
в Словакии Роман Василенко, временный поверенный в делах Белоруссии
в Словакии Денис Сидоров
, активисты объединения "Мотоциклисты Словакии", представители словацкой общественности, соотечественники и сотрудники дипломатических представительств России, Казахстана и Белоруссии.
По инициативе местных активистов на площади перед памятником советскому Воину-освободителю рядом с зажженным Вечным огнем с применением лазерных эффектов высветили надпись "Не забываем!" и число павших в боях и похороненных в Словакии красноармейцев - 63 518. Сам памятник также был специально подсвечен по этому случаю.
Вечный огонь проследовал через четыре страны
"Частица священного пламени от Могилы Неизвестного солдата была передана нам 5 мая председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным в присутствии представителей Министерства обороны и МИД РФ, а также Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Для нас было огромной честью доставить Вечный огонь в Братиславу. Мы на своих мотоциклах провезли его через четыре государства - Россию, Белоруссию, Польшу и Словакию, передавая по пути частицы Вечного огня жителям этих стран, которые зажгли его в памятных местах почти в 200 населенных пунктах", - сказал ТАСС лидер гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии" Матуш Алекса.
К следовавшим из Москвы с Вечным огнем словацким мотоциклистам во время проезда через страны Восточной и Центральной Европы присоединялись сотни байкеров. Так, например, по территории Словакии в составе кортежа насчитывалось 110 мотоциклов и 40 легковых автомобилей.
"Мы приурочили нашу историко-мемориальную акцию ко Дню Великой Победы над нацизмом и назвали ее "Путь героического огня". Мы хотели бы, чтобы в будущем году она вновь повторилась", - сказал Алекса.
Председатель Словацко-российского общества, экс-премьер Словакии Ян Чарногурский также считает правильным, чтобы проведенная впервые историко-мемориальная акция "Путь героического огня" переросла в традицию. "Она привлекла большое внимание словаков. Мы всегда с большой благодарностью вспоминаем подвиг советских воинов-освободителей и испытываем чувства искренней симпатии и дружбы к россиянам, а также к народам других стран, составлявших разгромивший нацистов Советский Союз", - сказал он ТАСС.
Мемориальный комплекс Славин, расположенный на возвышающемся над центром словацкой столицы одноименном холме высотой 252 м, объявлен памятником культуры. Он сооружен в честь героев Красной армии и 15-й годовщины освобождения города - 4 апреля 1960 года. Мемориальный ансамбль занимает площадь 10 тыс. кв. м. На лестнице, поднимающейся к памятнику, установлен барельеф под названием "Присяга боевому знамени". От верхней площадки лестницы начинается следующая часть мемориала - с могилами и скульптурными группами, символизирующими благодарность павшим героям. Доминантой мемориала является 42-метровая стела с бронзовой фигурой красноармейца-победителя, которую видно из многих районов города.