В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

День Победы для россиян оказался важнее Нового года

Майк Габриелян
1 час назад
День Победы для россиян стал важнее Нового года. Это показывает социологический опрос, проведенный одной из интернет-компаний, передаёт РБК.
День Победы для россиян оказался важнее Нового года
Фото: ТАССТАСС
О положительном отношении к 9 мая заявили 95% опрошенных. Следующим наиболее одобряемым праздником стал Новый год — 94% респондентов. День рождения занял третье место с 92%.
Большинство также положительно высказалось о 8 марта (90% респондентов) и Дне защитника отечества (89%). Относительно новые праздники - День России (81%) и День народного единства (75%) - оказались не столь популярны.
Опрос также показал, что женщины чаще мужчин одобряют праздники.
В исследовании участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что опрос показал: в Новый год запах мандаринов «заводит» россиян больше чем бой курантов.
Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители