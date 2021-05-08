День Победы для россиян оказался важнее Нового года

День Победы для россиян стал важнее Нового года. Это показывает социологический опрос, проведенный одной из интернет-компаний, передаёт
РБК.
О положительном отношении к 9 мая заявили 95% опрошенных. Следующим наиболее одобряемым праздником стал Новый год — 94% респондентов. День рождения занял третье место с 92%.
Большинство также положительно высказалось о 8 марта (90% респондентов) и Дне защитника отечества (89%). Относительно новые праздники - День России (81%) и День народного единства (75%) - оказались не столь популярны.
Опрос также показал, что женщины чаще мужчин одобряют праздники.
В исследовании участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что опрос показал: в Новый год запах мандаринов «заводит» россиян больше чем бой курантов.