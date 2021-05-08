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Мясников назвал "мужской" симптом рака

Ювелина Бернст
1 час назад
Железодефицитная анемия у мужчин может являться симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач и ведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Мясников назвал "мужской" симптом рака
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пониженный уровень гемоглобина у женщин можно объяснить регулярными кровопотерями по естественным причинам, объяснил специалист.
«У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта", — сказал Мясников.
Он посоветовал мужчинам при любой степени железодефицитной анемии обратиться к врачу.
"Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина Не пропустите рак, полип, язву", — заключил эксперт.
Анемия (малокровие) — возникает в процессе снижения уровня гемоглобина в крови.
Ранее ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили причину рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет. По данным специалистов, у женщин, которые выпивали более половины литра сладких напитков в день, выявляли рак в два раза чаще, чем у тех, кто выпивал меньше.
Общество,Александр Мясников,
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