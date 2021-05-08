Мясников назвал "мужской" симптом рака

Ранее ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили причину рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет. По данным специалистов, у женщин, которые выпивали более половины литра сладких напитков в день, выявляли рак в два раза чаще, чем у тех, кто выпивал меньше.