Мясников назвал "мужской" симптом рака

Пониженный уровень гемоглобина у женщин можно объяснить регулярными кровопотерями по естественным причинам, объяснил специалист.
«У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта", — сказал Мясников.
Он посоветовал мужчинам при любой степени железодефицитной анемии обратиться к врачу.
"Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина Не пропустите рак, полип, язву", — заключил эксперт.
Анемия (малокровие) — возникает в процессе снижения уровня гемоглобина в крови.
Ранее ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили причину рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет. По данным специалистов, у женщин, которые выпивали более половины литра сладких напитков в день, выявляли рак в два раза чаще, чем у тех, кто выпивал меньше.