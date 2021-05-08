Жириновский нашел необычный способ заставить россиян вакцинироваться

«Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», - написал Жириновский.
«Есть встречное предложение: раскрыть списки вакцинированных депутатов. Кто не вакцинировался - з/п не выплачивать».
«Отменить все налоги на ближайшие 3 года и вся страна привьется».
«Каждому, прошедшему вакцинацию - отгул или 1000 рублей».