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Жириновский нашел необычный способ заставить россиян вакцинироваться

Майк Габриелян
1 час назад
Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил освобождать от ареста граждан, согласившихся на вакцинацию от коронавируса. Свою идею политик изложил в своем Telegram-канале.
Жириновский нашел необычный способ заставить россиян вакцинироваться
Фото: ТАССТАСС
«Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», - написал Жириновский.
Пользователи соцсетей живо откликнулись на замысел Жириновского. В комментариях они пишут:
«Есть встречное предложение: раскрыть списки вакцинированных депутатов. Кто не вакцинировался - з/п не выплачивать».

«Отменить все налоги на ближайшие 3 года и вся страна привьется».

«Каждому, прошедшему вакцинацию - отгул или 1000 рублей».
Известно, что Жириновский является сторонником массовой вакцинации. Осенью прошлого года депутат сделал прививку вакциной «Спутник V». Тогда препарат проходил третий этап испытаний в центре Гамалеи. В ЛДПР заявили, что политик стал добровольцем и «вакцинировался одним из первых в мире».
Ранее «Рамблер» писал, что Жириновский рассказал, как попал в тюрьму из-за советских значков.
Общество,Владимир Жириновский,Минздрав РФ,ЛДПР,Госдума,
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