"Бессмертный полк онлайн" объединил 5 млн участников

Онлайн-шествие "Бессмертного полка" объединило порядка 5 млн анкет участников Великой Отечественной войны, около половины из которых были размещены в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

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"Прием заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" завершен - к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет", - сказали в пресс-службе.

Шествие стартовало во всех субъектах РФ в 15:00 по местному времени, причем в каждом регионе была организована отдельная трансляция. В пресс-службе уточнили, что все заявки, которые были загружены до 10:00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия в День Победы 9 мая.

"Длительность шествия в каждом из регионов разная - в зависимости от количества поданных заявок", - добавили в пресс-службе.

В Москве для онлайн-шествия были задействованы около 300 городских экранов. В том числе это медиафасады на улице Арбат, Тверской и Большой Тульской. Шествие транслируется в метро, на Останкинской башне и в ряде торговых центров. В регионах трансляцию целиком показывают на местном телевидении. В Москве проходят прямые включения.

Заявки, которые были присланы 7-8 мая, будут показаны 10 мая на онлайн-ресурсах шествия. А те, что были присланы 9 мая, будут показаны 11 мая.