Какие выплаты положены ветеранам в разных регионах

К очередной годовщине Великой Победы кроме пенсии ветераны получат социальные пособия и дополнительные средства, что происходит накануне и других военных праздников. Какие льготы, преференции и выплаты положены ветеранам и приравненным к ним лицам как за счет федерального, так и за счет местных бюджетов, разбиралась «Парламентская газета».

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Две пенсии

По данным Пенсионного фонда, на начало 2021 года число россиян, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, составляло около 68 тысяч человек.

Это бывшие командиры и бойцы Красной армии; наемные военные; партизаны, разведчики и участники подпольных организаций; сотрудники служб госбезопасности; участники истребительных отрядов тыла и лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда ».

К ветеранам войны в России также приравнены граждане, не участвовавшие в сражениях, но внесшие свой вклад в Победу. Это рабочие предприятий, обслуживавших фронт; прифронтовые журналисты; артисты, участвовавшие в гастролях; работники, обслуживавшие оборонительные сооружения; жители блокадного Ленинграда, а теперь и жители осажденного Севастополя ; а также военнослужащие тыловых войск, награжденные за доблестный труд, и дети, ставшие инвалидами в ходе боевых действий. Сегодня в нашей стране их более миллиона человек.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в России могут получать сразу две пенсии одновременно: страховую (по старости) и пенсию по инвалидности (по государственному пенсионному обеспечению). Средний размер двух пособий для участников войны и инвалидов в 2020 году составлял более 34 тысяч рублей, сообщили в Пенсионном фонде.

Одновременно получать две пенсии могут также ленинградцы-блокадники. Причем пенсия по инвалидности жителям блокадного Ленинграда полагается повышенная — до 250 процентов в зависимости от группы.

Федеральные выплаты

Кроме пенсии, ветераны и приравненные к ним лица получают дополнительные суммы — регулярные и единовременные.

Так, участники Великой Отечественной войны каждый месяц получают 4378 рублей, а инвалиды Великой Отечественной войны — 5838 рублей (с учетом стоимости набора социальных услуг).

Отдельные выплаты предусмотрены для тех, кто имеет государственные награды. Так, всем награжденным полагаются доплаты в размере 16 процентов от страховой пенсии, а удостоенным высших наград (ордена Славы и звания Героя СССР) — 100 процентов.

Кроме того, к пенсии инвалидов и участников войны выплачивается дополнительное ежемесячное мат-обеспечение в размере 1000 рублей. А к пенсии жителей блокадного Ленинграда, а теперь и осажденного Севастополя, а также узникам конц-лагерей и военнослужащим тыла — 500 рублей.

С учетом этих и других доплат размер материального обеспечения ветеранов войны составляет в среднем 43,5 тысячи рублей, сообщили в Минтруде. Эта сумма в пять раз выше прожиточного минимума российского пенсионера, уточнили в ведомстве.

Единоразовые выплаты, как правило, приурочены к 9 Мая. Например, в прошлом году в честь 75-летия Великой Победы ветераны получили рекордную сумму — по 75 тысяч рублей, а труженики тыла — по 50 тысяч рублей.

В этом году ветераны и приравненные к ним лица получат на 9 Мая одинаковую сумму — по 10 тысяч рублей. Объем таких дотаций может быть увеличен региональными властями по их усмотрению.

Так, по решению столичного мэра Сергея Собянина Москва сохранит региональные выплаты на уровне прошлого, юбилейного, года. Они составят для инвалидов и участников войны, а также лиц, награжденных медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы» и другими, — 25 тысяч рублей. А, например, для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывших узников концлагерей — 10 тысяч рублей. Ожидается, что всего в 2021 году помощь от московских властей получат 83 228 человек.

С учетом единоразовых доплат средняя ежемесячная пенсия ветеранов в России стремится к сумме 60 тысяч рублей, отмечают эксперты.

Деньги и льготы

Ветераны и инвалиды войны, их вдовы и люди, пережившие блокаду Ленинграда, получают бесплатное жилье от государства. Рассчитывать на квартиру могут те, у кого нет собственного зарегистрированного жилья; чью жилплощадь признали аварийной или у кого площадь жилья не соответствует установленным законом нормам.

«В течение нескольких лет по распоряжению президента проводилась масштабная работа по обеспечению ветеранов жильем, мы выдали более 300 тысяч квартир, — рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. — Вопрос в массе решен, сегодня мы рассматриваем, как правило, индивидуальные обращения».

Например, раньше ветеран жил один, но больше он не может себя обслуживать, поэтому пожилой человек переехал к детям, привел пример сенатор. Однако у них условия проживания могут быть не самые лучшие. Тогда ветеран пишет заявление и в таком случае имеет право одноразово улучшить свои жилищные условия.

«В дополнение к этим мерам еще в 2014 году президент поручил капитально отремонтировать жилье инвалидов и ветеранов войны. Эта федеральная программа уже закончена. Но в некоторых регионах ее решили продолжить за счет местных бюджетов», — сообщила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Например, в Краснодарском крае выделены беспрецедентные средства на ремонт квартир ветеранов. И такие люди действительно нуждаются в такой помощи, потому что провести ремонт своими силами они, конечно, не могут», — отметила депутат от этого региона.

Кроме того, такие граждане, а также члены их семей платят только полцены за коммунальные услуги: за горячую и холодную воду; электричество и отопление, канализацию и капремонт. А ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, оплачивается 50 процентов стоимости приобретаемого ими топлива.

В числе других востребованных льгот: оказание бесплатной медицинской помощи; оплата выписанных рецептов за счет государства; бесплатное изготовление и установка протезов или компенсация их стоимости, если они сделаны за свой счет; а также санаторно-курортное лечение раз в год. Их можно монетизировать, то есть взять деньгами.

Кроме того, ветераны имеют право на установку стационарного телефона без очереди; преимущество на вступление в жилищные, гаражные или дачные кооперативы; приоритет при приеме в дома для престарелых, а также оказание помощи социальными работниками в домашних условиях.

Часть льгот сохраняется за недееспособными членами семей ветеранов войны даже после их смерти. К ним относятся несовершеннолетние лица, находившиеся под опекой ветерана, супруг или супруга до тех пор, пока они не вступят в новый брак, а также родители.

На усмотрение местных властей

Во многих регионах вводят свои льготы для ветеранов и участников войны. Например, в Санкт-Петербурге они могут бесплатно пользоваться городскими парковками, в Башкирии для них выделяют бесплатное такси, а в Москве ветераны имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте.

«Это, конечно, позор, что не все ветераны могут пользоваться бесплатным транспортом в России, — отметила Светлана Бессараб. — Но, согласно разделению полномочий, такие вопросы отнесены к компетенции местных властей. Что делать — думаю, что просто надо иметь совесть на местном уровне и принять такое волевое решение, что в этой конкретной области, этом городе или селе ветераны ездят на общественном транспорте бесплатно».

Это, конечно, позор, что не все ветераны могут пользоваться бесплатным транспортом в России, — Светлана Бессараб

В ряде регионов для ветеранов предоставляются также налоговые льготы. Разобраться во всем этом многообразии действительно бывает непросто. Для этого им в помощь есть единая государственная информационная система социального обеспечения.

«Решение о региональных льготах принимается с учетом местных особенностей, с учетом наполняемости бюджета. Поэтому не считаю, что такие льготы должны быть одинаковыми во всех субъектах, — рассказал Валерий Рязанский. — Но просто местным властям не надо мелочиться. И мы на уровне Федерации очень надеемся, что губернаторы, мэры, главы поселений будут оказывать ветеранам всевозможную поддержку на своем уровне».

С коллегой из верхней палаты парламента согласен и председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов . Действующая на федеральном уровне система обеспечения ветеранов позволяет решать глобальные вопросы. Главная задача чиновников на местах — уделять ветеранам больше внимания, причем не только в праздник, считает депутат.

«Мне кажется, что главная недоработка сегодня происходит не с материальной точки зрения, а с точки зрения внимания. По итогам встреч с ветеранами порой складывается впечатление, что о них вспоминают только по крупным датам. В эти дни чиновники буквально обвешивают себя георгиевскими лентами, при этом они часто забывают, например, пригласить ветеранов на Парад, и такие жалобы есть. Это уже вопрос морально-нравственной плоскости», — заявил он «Парламентской газете».

Иногда региональные или общественные инициативы становятся федеральными законами. Например, краснодарские депутаты внесли в Госдуму предложение освободить ветеранов от платы за проезд по платным дорогам. А в марте этого года благотворительный фонд «Сердце лидера» предложил освободить ветеранов от платы за услуги ЖКХ, а также списать им все имеющие долги за коммуналку. Такую инициативу фонд направил в Совет Федерации.

Новые законы

Интересно, что поддержку членам семей участников войны оказывали уже в 1941-1945 годах. Тогда были введены «денежные аттестаты», на основании которых родители, жены, мужья или дети фронтовиков получали за них заработную плату.

А вот из послевоенного времени действующая система обеспечения ветеранов взяла льготное медицинское обслуживание, программу по улучшению жилищных условий участников войны, введение для них гибких условий труда и так далее. Вообще современная система сложилась в год 50-летия Победы, когда эксперты систематизировали все нормативно-правовые документы в этой сфере. Итогом стал Федеральный закон от 12 января 1995 года «О ветеранах».

«То, что этот закон достаточно старый, — это факт. То, что многие меры сегодня регулируются отдельными указами президента, — это тоже факт, — считает Ярослав Нилов. — Конечно, эти категории граждан заслуживают особого внимания со стороны государства. Поэтому, если такая возможность есть, ею надо пользоваться и такую помощь оказывать».

Например, в России уже не первый год обсуждается закон о детях войны. Такие документы уже неоднократно вносились, но Правительство их не поддержало, напомнил депутат. Дело в том, что многие такие граждане попадают под категории, которым уже полагаются льготы по другим статьям, например кто-то из них пользуется льготами как инвалид, кто-то — как житель блокадного Ленинграда.