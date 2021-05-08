Райхельгауз рассказал о последних днях Качана

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал, что народный артист РоссииВладимир Качан, скончавшийся 7 мая на 74-м году жизни, пролежал в больнице в Коммунарке около недели с коронавирусом.
По словам худрука, последние два дня Качан провел в реанимации, он впал в кому. «Безусловно были сопутствующие заболевания. У него сердце было нездорово, много чего было», – рассказал Райхельгауз «Пятому каналу».
Свой 74-й день рождения, 18 мая, Качан хотел встретить на сцене в спектакле «Последний ацтек» во Владимире, а после отправиться праздновать.
Райхельгауз добавил, что всего десять дней они вместе шутили о жизни и смерти.
«Я зачем-то стал шутить, говорю: «Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой «О не лети так, жизнь». Он говорит: «Невозможно, давай я спою «Кавалергарды, век недолог» ( ) Дошутились», – сказал он.
Владимир Качан родился в 1947 году. Окончил Щукинское училище, работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х работал в «Школе современной пьесы». Фильмография артиста насчитывает более 50 картин.