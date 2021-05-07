В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Малышеву осудили за совет худеющим пенсионерам брать пример с блокадников

Lenta.ru
36 минут назад
Интернет-пользователи раскритиковали телеведущую и врача Елену Малышеву, которая привела в пример жителей блокадного Ленинграда в ответ на комментарий пенсионерки о невозможности правильно питаться из-за скромных размеров пенсии. Об этом сообщает URA.RU.
На Малышеву обрушилась волна хейта после слов о блокадниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, одна из читательниц оставила в соцсети Instagram комментарий к посту Малышевой о сбалансированном питании и авторском курсе по похудению. Подписчица посетовала на то, что из-за маленькой пенсии пожилым россиянам практически невозможно придерживаться принципов здорового питания и приобрести наборы Малышевой для снижения веса. В ответ на это телеведущая заявила, что российские пенсионеры набирают лишний вес из-за калорийных блюд. В качестве примера она привела жителей блокадного Ленинграда, у которых проблем с полнотой не было.
«Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!» — заявила Малышева.
В скором времени телеведущая удалила пост, поскольку на нее обрушился шквал критики. Возмущенные подписчики теледоктора предложили ей самой питаться на пенсию в восемь тысяч рублей или уехать жить в США.
«Сытый голодного не разумеет... Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная», «Были или не были полные люди в блокадном Ленинграде, не Малышевой об этом судить и судачить», «Как не стыдно вспоминать блокаду в примере к полноте. И учить жизни пожилых людей» — высказывались пользователи.
Ранее Малышева, в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что повсеместное ношение масок не снижает риск инфицирования COVID-19. По факту данного заявления депутат Госдумы Валерий Рашкин направил запрос в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием провести проверку.
Общество,Валерий Рашкин,Елена Малышева,Роскомнадзор,Роспотребнадзор,Госдума,РИА Ura.ru,Санкт-Петербург,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители