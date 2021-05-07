На Малышеву обрушилась волна хейта после слов о блокадниках

По данным издания, одна из читательниц оставила в соцсети Instagram комментарий к посту Малышевой о сбалансированном питании и авторском курсе по похудению. Подписчица посетовала на то, что из-за маленькой пенсии пожилым россиянам практически невозможно придерживаться принципов здорового питания и приобрести наборы Малышевой для снижения веса. В ответ на это телеведущая заявила, что российские пенсионеры набирают лишний вес из-за калорийных блюд. В качестве примера она привела жителей блокадного Ленинграда, у которых проблем с полнотой не было.