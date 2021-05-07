Малышеву затравили за слова о блокадниках

Пользователей Сети возмутило высказывание врача и телеведущей Елены Малышевой
в адрес пенсионерки, которая пожаловалась на маленькую пенсию, а также упоминание жителей блокадного Ленинграда
в связи с диетами. Об этом пишет
URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», ранее Малышева жестко ответила одной из подписчиц в Instagram, которая пожаловалась, что не может похудеть из-за маленькой пенсии. Телеведущая пристыдила пенсионерку и напомнила, что «в блокадном Ленинграде полных не было».
Несмотря на то, что Малышева быстро удалила свое высказывание, его многие успели прочесть. Интернет-пользователи раскритиковали ведущую и призвали ее саму пожить на пенсию.
«Были или небыли полные люди в блокадном Ленинграде, не Малышевой об этом судить и судачить! Но вот кого точно там не было, так это таких, как Малышева, с виллами в Майями, квартирами в Нью-Йорке и детьми в США!», «Сытый голодного не разумеет. Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная», «Легко рассуждать, имея миллионные доходы», - написали они.
Ранее в Сети была распространена информация, что у Елены Малышевой есть жилой дом в пригороде Нью-Йорка стоимостью 6,5 млн долларов и две квартиры в Манхэттене.