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Жители Владивостока пожаловались на праздничные флаги к 9 мая

Говорит Москва
54 минуты назад
Полотна показались горожанам похожими на флаги ВМС Японии.
Россияне пожаловались на праздничные флаги к 9 мая
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
В мэрии города заверили, что флаги заменят. По версии администрации, подрядчик неверно истолковал техническое задание, из-за чего полотна действительно получились напоминающими флаги ВМС Японии.
Общество,Япония,Владивосток,
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