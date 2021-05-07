Россияне чаще всего называют преподавателей, врачей и ученых среди профессий с несправедливо низкой зарплатой, пишет в пятницу издание РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Так, 64% опрошенных считают, что более высокую заработную плату следует платить преподавателям: в среднем они должны получать 120,7 тыс. рублей в месяц, полагают участники опроса. По мнению 58% респондентов, больше должны зарабатывать врачи - они заслуживают средней зарплаты в 122,8 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, 36% опрошенных полагают незаслуженно низкими зарплаты ученых. Как считают участники исследования, им следует платить 130,8 тыс. рублей ежемесячно.

В список профессий с незаслуженно, по оценке россиян, маленькими зарплатами также вошли спасатели и пожарные (33% опрошенных), шахтеры (26%), инженеры (25%), разнорабочие (22%). Более 10% участников опроса назвали в перечне продавцов, грузчиков, слесарей, водителей, электриков, строителей. При этом только 1% респондентов высказался за увеличение окладов чиновников.

Больше всего, как полагают респонденты, должны зарабатывать шахтеры - до 134,6 тыс. рублей в месяц. Зарплата инженера должна, по их мнению, составлять 132,7 тыс. рублей, а пожарного - 126,9 тыс., то есть выше, чем у врачей и преподавателей. Зарплаты разнорабочих опрошенные предлагают повысить до 97,7 тыс. рублей.