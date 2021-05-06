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В России зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт»

Алиса Селезнёва
41 минуту назад
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве стартовали клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат призван устранить главный недостаток «Спутника V» — необходимость вводить два компонента с разницей в несколько недель. В основе вакцины — те же векторы-носители, что и в классическом «Спутнике».
Сегодня РФПИ сообщил о регистрации «Спутника Лайт».
«Министерство здравоохранения РФ, НИИ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», - указано в сообщении.
По данным фонда, эффективность вакцины составила 79,4%, что превышает показатели многих препаратов, требующих двух уколов.
При этом «Спутника Лайт» показал свою эффективность и против всех новых штаммов коронавируса, подчеркивается в сообщении.
Общество,Видео,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,ИТАР-ТАСС,Россия,
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