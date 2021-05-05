Болгария начала прием документов на визы для россиян

Консульская служба Болгарии Москве возобновила процесс приема документов на визу для российских граждан. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве республики.

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«Мы начали этот процесс сегодня. Мы договорились с визовым центром — VFS — они тоже начинают выдавать визы. Приказ вступил в силу 1 мая, но поскольку были праздники, сегодня, 5 мая — это первый рабочий день», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сообщалось , что возобновление выдачи виз в Болгарию россиянам начнется не ранее 17 мая.

Болгария открыла границы для россиян, вакцинированных от коронавируса. В список одобренных препаратов в том числе войдет российская вакцина «Спутник V». Документ о завершенной вакцинации должен быть выдан не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.

Есть и другие способы попасть в Болгарию, например, показав отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия, или антигенный тест, сделанный за 48 часов. Также въезд будет открыт тем, кто переболел коронавирусом. Им понадобится предъявить положительный тест за период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.