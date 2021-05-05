Россиянам ужесточили правила сбора грибов

Комментируя новые нормы сбора грибов, ягод и березового сока, первый зампред комитета Госдумы
по природным ресурсам, собственности и земельных отношениям Василий Власов
в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва»
отметил, эти правила не должны касаться обычных граждан. По его словам, правилам должны следовать только компании, занимающиеся сбором в промышленном масштабе. А «обычные граждане не должны даже думать, что там какие-то специальные нормы и ограничения по сбору грибов и ягод вообще существуют».