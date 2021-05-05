Россиянам ужесточили правила сбора грибов

России вступили в силу два приказа Минприроды , которые касаются правил сбора березового сока, ягод и грибов, передает ФАН

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Теперь для сбора березового сока необходимо арендовать участок леса. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

Также необходимо арендовать участок леса для сбора грибов и ягод, если они собираются на продажу. Если грибы и ягоды заготавливаются для личных нужд, для этого не требуется оформлять аренду, но необходимо соблюдать ряд правил. Каждый регион определяет их самостоятельно.

Согласно приказу Минприроды, собирать лисички, сыроежки, маслята и опята можно лишь со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.

Чтобы собрать грибы, необходимо пользоваться ножом, или осторожно выкручивать их из земли.

Сбор грибов с токсическим и наркотическим действием грозит уголовной ответственностью.