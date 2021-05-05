В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россиянам ужесточили правила сбора грибов

Вероника Полынина
32 минуты назад
В России вступили в силу два приказа Минприроды, которые касаются правил сбора березового сока, ягод и грибов, передает ФАН.
Россиянам ужесточили правила сбора грибов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Теперь для сбора березового сока необходимо арендовать участок леса. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.
Также необходимо арендовать участок леса для сбора грибов и ягод, если они собираются на продажу. Если грибы и ягоды заготавливаются для личных нужд, для этого не требуется оформлять аренду, но необходимо соблюдать ряд правил. Каждый регион определяет их самостоятельно.
Согласно приказу Минприроды, собирать лисички, сыроежки, маслята и опята можно лишь со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.
Чтобы собрать грибы, необходимо пользоваться ножом, или осторожно выкручивать их из земли.
Сбор грибов с токсическим и наркотическим действием грозит уголовной ответственностью.
Комментируя новые нормы сбора грибов, ягод и березового сока, первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельных отношениям Василий Власов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, эти правила не должны касаться обычных граждан. По его словам, правилам должны следовать только компании, занимающиеся сбором в промышленном масштабе. А «обычные граждане не должны даже думать, что там какие-то специальные нормы и ограничения по сбору грибов и ягод вообще существуют».
Общество,Василий Власов,Минприроды,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители