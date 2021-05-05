Турцию могут открыть для россиян летом

Отмечается, что решение о возобновлении авиасообщения будет принято после отмены усиленных ограничений, которые будут введены в Турции с 7 мая из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране. В этот период в магазинах начнут продавать только основные продукты питания, корма для животных, средства гигиены, а также косметические средства за исключением парфюмерии и декоративной косметики.