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Подаренный ветерану каменный пряник показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Ветеран Великой Отечественной войны получила ко Дню Победы пряник, который невозможно разрезать. Видео набирает популярность в социальных сетях.
На кадрах видно, как родственница, 94-летней участницы Великой Отечественной войны на видео несколько раз пытается разрезать пряник ножом, но ничего не выходит. Кусок от пряника удается отломать только ударом об стол.
«Дата изготовления — 22 марта 2021 года. И расфасован в тот же день. Но, по всей вероятности, этот пряник пролежал уже не одно десятилетие», — говорит автор ролика.
Тюменские власти уже прокомментировали ситуацию с «каменным» пряником в подарке для ветерана. В департаменте социального развития региона заявили, что в прошлом году в наборы для ветеранов уже входили такие пряники, но жалоб не поступало.
Общество,Видео,
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