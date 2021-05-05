Подаренный ветерану каменный пряник показали на видео

На кадрах видно, как родственница, 94-летней участницы Великой Отечественной войны на видео несколько раз пытается разрезать пряник ножом, но ничего не выходит. Кусок от пряника удается отломать только ударом об стол.

Тюменские власти уже прокомментировали ситуацию с «каменным» пряником в подарке для ветерана. В департаменте социального развития региона заявили, что в прошлом году в наборы для ветеранов уже входили такие пряники, но жалоб не поступало.