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Путин наградил более 240 российских медиков за борьбу с COVID-19

ИА Regnum
1 час назад
Указ о награждении государственными грамотами российских медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией подписал 4 мая президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин наградил 240 медиков за борьбу с COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Наград и почётных званий удостоены более 240 специалистов в сфере здравоохранения, некоторые из них — посмертно. Среди присвоенных наград — орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Они учреждены в России в июне 2020 года и вручаются за оказание медицинской помощи во время эпидемий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.
В соответствии с указом, некоторые врачи удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», троим присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», четверым — «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
Общество,Владимир Путин,
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