Турция с июня сможет принимать россиян

Посол Турции России Мехмет Самсар назвал дату, когда его страна будет готова принять российских туристов. Это может произойти уже после 1 июня, передаёт ТАСС.

По словам дипломата, скорость снижения числа заболевших в Анталье за минувшую неделю составила 35% по сравнению с предыдущей.

Мы стремимся к 17 мая снизить количество заболевших до пяти тысяч. Турция, с учётом развития эпидемической ситуации, будет готова к 1 июня к возобновлению авиасообщения с РФ, — приводит издание заявление турецкого посла.

Турция также намерена отменить тестирование на коронавирус для россиян. Но это произойдёт, когда в России вырастет уровень вакцинации, а вакцина «Спутник V» поступит в Турцию. Только тогда этот вопрос будет вынесен на повестку дня.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. До 17 мая в Турции введён локдаун.