Россиянам запретят участие в нежелательных НПО за границей

Члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ внесли в Госдуму законопроект о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России НПО и за пределами страны. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

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Нормой "о запрете на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории РФ" предлагается дополнить федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательной: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".

Срок лишения свободы за руководство нежелательной иностранной НПО составит от двух до шести лет.