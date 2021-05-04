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Мурашко предложил прививать пациентов от COVID-19 перед выпиской из стационаров

ТАССиещё 1
16 минут назад
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил добровольно прививать от коронавируса пациентов из групп риска перед их выпиской из стационара.
Пациентов предложили прививать перед выпиской
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом. Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения", - сказал он во вторник на селекторном совещание с регионами по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Министр подчеркнул, что вакцинация при этом должна быть добровольной. По его словам, через три недели после первой прививки в стационаре пациент должен быть приглашен для получения второй инъекции в амбулаторном звене по месту жительства.
Мурашко также отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается напряженной, поэтому решения о смягчении ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.
"Сегодня нам важно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к возбудителю, активно развивать вакцинацию граждан с обязательным акцентом на группы высокого риска осложненного течения COVID-19", - добавил он.
Общество,Михаил Мурашко,Россия,
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