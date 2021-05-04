Пациентов предложили прививать перед выпиской

"Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом. Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения", - сказал он во вторник на селекторном совещание с регионами по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
"Сегодня нам важно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к возбудителю, активно развивать вакцинацию граждан с обязательным акцентом на группы высокого риска осложненного течения COVID-19", - добавил он.