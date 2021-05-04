"Мало ли дураков": Мясников ответил на угрозы зрителя

Доктор Александр Мясников
заявил, что пенсионерка, выбросившая технику после просмотра эфира с его участием, неправильно его поняла. Об этом сообщает
«Собеседник».
Как писал «Рамблер», ранее житель Обнинска
по имени Станислав пообещал подать иск о возмещении материального ущерба к Мясникову. Претензии к медику возникли из-за эфира, в котором он рассуждал о возможном влиянии бытовых приборов на здоровье.
Он отмечал, что пока нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. По его мнению, это может выясниться в будущем с развитием науки. Также Мясников упоминал опасения людей из-за микроволновок и фенов, но отмечал, что сам техники не боится.
Станислав рассказал, что после этого эфира его бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку.
«Поначалу решил, что у бабушки что-то с головой случилось, но она объяснила, что сегодня утром посмотрела телепередачу, в которой ее любимец доктор Мясников рассуждал о возможном вреде бытовых приборов», - заявил он.
Мясников заявил, что не хочет говорить «о сумасшедших».
«Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо, видимо, она не поняла, что я говорил. Ну, а в суд пусть подают, мало ли дураков», - заявил он.