"Мало ли дураков": Мясников ответил на угрозы зрителя

Доктор Александр Мясников заявил, что пенсионерка, выбросившая технику после просмотра эфира с его участием, неправильно его поняла. Об этом сообщает «Собеседник».

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Как писал «Рамблер», ранее житель Обнинска по имени Станислав пообещал подать иск о возмещении материального ущерба к Мясникову. Претензии к медику возникли из-за эфира, в котором он рассуждал о возможном влиянии бытовых приборов на здоровье.

Он отмечал, что пока нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. По его мнению, это может выясниться в будущем с развитием науки. Также Мясников упоминал опасения людей из-за микроволновок и фенов, но отмечал, что сам техники не боится.

Станислав рассказал, что после этого эфира его бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку.

«Поначалу решил, что у бабушки что-то с головой случилось, но она объяснила, что сегодня утром посмотрела телепередачу, в которой ее любимец доктор Мясников рассуждал о возможном вреде бытовых приборов», - заявил он.

Мясников заявил, что не хочет говорить «о сумасшедших».