В России выявили минимальное с сентября число новых случаев  заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 7 770 случаев заражения коронавирусом в 82 российских регионах, сообщает в своем Telegram -канале оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 стал минимальным с сентября 2020 года.

Также за последние 24 часа зафиксировано 337 летальных исхода, полностью выздоровели 6 755 человек.

Большинство случаев выявлено в Москве (2050), Санкт-Петербурге (709) и Московской области (220).