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В России выявили минимальное с сентября число новых случаев  заражения COVID-19

Lenta.ru
1 час назад
В России за сутки выявлено 7 770 случаев заражения коронавирусом в 82 российских регионах, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В России выявили минимальное с сентября число новых случаев заражения COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 стал минимальным с сентября 2020 года.
Также за последние 24 часа зафиксировано 337 летальных исхода, полностью выздоровели 6 755 человек.
Большинство случаев выявлено в Москве (2050), Санкт-Петербурге (709) и Московской области (220).
Всего с начала пандемии российские медики выявили 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 535 летальных исходов.
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