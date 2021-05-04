Дудь ответил на обвинения Ивангая в цензуре

Журналист Юрий Дудь ответил на обвинения в трусости и цензуре, поступившие в его адрес от блогера Ивана Рудского, известного как Ивангай. В своем Telegram -канале он объяснил, почему в интервью с Ивангаем, которое вышло полтора месяца назад, отсутствовали некоторые темы, о которых они говорили.

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По словам Дудя, в день выхода интервью Ивангай написал ему сообщение, в котором поблагодарил за видео и высоко оценил его. Журналист добавил, что он и его команда почти никогда не комментируют подобные новости, однако обвинения Ивангая коснулись принципиальной для них вещи — корректности монтажа.

Журналист объяснил, что главная цель интервью — исследовать героя. При этом важно «не измучить зрителя», то есть сократить многочасовую беседу, оставив только самое главное.

«Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда — то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать», — написал Дудь.

Он добавил, что волноваться, путаться в хронологии или не до конца понимать, что хочется сказать, — это нормально. При этом, по мнению Дудя, так же нормально вырезать такие фрагменты при монтаже. «Наша задача — не показать героя максимально нелепым и не насобирать огненных цитат для заголовков», — заверил журналист.

В следующем посте Дудь опубликовал фрагмент из интервью с Ивангаем. «Если в этот раз наша тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной, вот пожалуйста. 12-минутный кусок видео без монтажных склеек», — подписал журналист.

О том, что Рудской обвинил Дудя в трусости и цензуре, сообщалось в понедельник, 3 мая. Блогер заявил, что из его интервью вырезали «главный мессендж». «Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией», — написал Ивангай и назвал журналиста «ссыклом».