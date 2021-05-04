7770 новых случаев коронавируса выявили в России

Число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки возросло на 7770 — до 4 839 514. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Новые заболевшие зарегистрированы в 82 регионах страны, у 12,2% из них нет симптомов коронавируса.
За сутки умерли 337 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 111 535.
Ещё 6755 человек выписали после выздоровления от коронавируса. Общее число вылечившихся после COVID-19 в России возросло до 4 457 044.
Накануне сообщалось о 8489 случаях коронавируса
и 336 летальных исходах среди пациентов с COVID-19. Были выписаны 6367 пациентов.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН
рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.