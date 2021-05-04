В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Только 4% россиян хотят вернуться в офис после пандемии

Газета.Ruиещё 1
4 часа назад
Вернуться в офис после пандемии коронавируса хотят только 4% россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
4% россиян хотят вернуться в офис после пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным аналитиков банка, за последний год удаленно трудились на постоянной основе 54% опрошенных, еще 22% – около полугода, периодически возвращаясь в офис, а остальные 24% – несколько месяцев или меньше.
После окончания пандемии коронавируса возможность работать дистанционно настолько часто, насколько это будет возможно планируют 60% сотрудников компаний, 35% хотели бы работать из дома время от времени, а 4% признались, что хотели бы работать из офиса постоянно.
В целом позитивно оценили опыт удаленной работы 88% респондентов, из них 45% заявили, что дистанционный формат привлекал их всегда, а 43% открыли его преимущества только в течение прошедшего года.
Опрос проводился среди 1 тысячи жителей крупных городов России.
Общество,Райффайзенбанк Австрия,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители