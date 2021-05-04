За что могут оштрафовать дачников

Правонарушение заключается как в действии, например, в использовании семян, зараженных болезнями, так и в бездействии, например, когда владелец дачи не применяет надлежащие химикаты для уничтожения сорных растений или не убирает их механическим путем. За них наказывают предупреждением или административным штрафом для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц — от 0,5 до 1 тысячи рублей; для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, уточнила Мацукова.