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На Урале появился баннер с двумя ошибками в фамилии маршала Рокоссовского

ТАСС
55 минут назад
Две ошибки в фамилии маршала Константина Рокоссовского обнаружили на баннере, который разместили к 9 мая в городе Краснотурьинске Свердловской области. Баннер необходимо демонтировать, сообщил журналистам координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", депутат законодательного собрания региона Сергей Никонов.
Баннер с ошибками в фамилии Рокоссовского возмутил россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Вопиющая, конечно, ситуация, которая демонстрирует как непрофессионализм тех, кто разместил такие баннеры, так и незнание нашей истории и ее легендарных личностей, благодаря которым была достигнута Великая Победа. Печально, что такое происходит не только накануне Дня Победы, но и в год, когда мы отмечаем 125-летие со дня рождения самого маршала Рокоссовского. Такие баннеры должны быть демонтированы, а в отношении тех, кто согласовывал эти изображения и принимал эту некачественно сделанную работу, безусловно, должны быть сделаны соответствующие оргвыводы", - цитирует пресс-служба регионального отделения партии Никонова.
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В пресс-службе уточнили, что ошибку заметили жители Краснотурьинска и написали об этом в социальных сетях. По сообщениям и фотографиям, опубликованным в соцсетях и местных СМИ, фамилию Рокоссовского написали с двумя буквами "к" и одной "с".
Также в сети появилась информация об ошибках на еще двух баннерах к 9 мая в городе. Так, на световом коробе с надписью: "Спасибо вам за мирное небо!" слово "мирное" написано с лишней буквой "о" - "мироное". Четвертую ошибку жители города обнаружили на стенде, где указано, что Парад Победы проходил 9 мая 1945 года, хотя на самом деле - 24 июня.
Общество,Константин Рокоссовский,Сергей Никонов,Единая Россия,Свердловская Область,Краснотурьинск,
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