Баннер с ошибками в фамилии Рокоссовского возмутил россиян

В пресс-службе уточнили, что ошибку заметили жители Краснотурьинска и написали об этом в социальных сетях. По сообщениям и фотографиям, опубликованным в соцсетях и местных СМИ, фамилию Рокоссовского написали с двумя буквами "к" и одной "с".

Также в сети появилась информация об ошибках на еще двух баннерах к 9 мая в городе. Так, на световом коробе с надписью: "Спасибо вам за мирное небо!" слово "мирное" написано с лишней буквой "о" - "мироное". Четвертую ошибку жители города обнаружили на стенде, где указано, что Парад Победы проходил 9 мая 1945 года, хотя на самом деле - 24 июня.