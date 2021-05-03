Врач запретил пенсионеру смотреть шоу Соловьева

Пенсионера беспокоили давление и учащенное сердцебиение. «Врач выписала пациенту необходимые медикаменты и рекомендовала как можно меньше смотреть программы Соловьева», — сообщает портал «Столица С».

Ране врач-кардиолог Дмитрий Непалков назвал три скрытых симптома инфаркта и инсультов. К ним он отнес повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние.