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Врач запретил пенсионеру смотреть программу Соловьева

Ura.Ru
46 минут назад
Пенсионеру из Саранска рекомендовали ограничить просмотр политических телепередач после заявления больного о любви к программе Владимира Соловьева. С таким советом выступила его врач-терапевт.
Врач запретил пенсионеру смотреть шоу Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пенсионера беспокоили давление и учащенное сердцебиение. «Врач выписала пациенту необходимые медикаменты и рекомендовала как можно меньше смотреть программы Соловьева», — сообщает портал «Столица С».
Ране врач-кардиолог Дмитрий Непалков назвал три скрытых симптома инфаркта и инсультов. К ним он отнес повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние.
Общество,Владимир Соловьев,Саранск,
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