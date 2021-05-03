Умер актер Жан Мельников

Украинский актер и режиссер Жан Мельников скончался в возрасте 84 лет, сообщил в Facebook его сын Андрей.

Мельников умер 2 мая. Причина смерти не сообщается.

«Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас все! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас», — написал сын.

Жан Мельников с 1954 года служил в Днепропетровском русском драматическом театре, художественным руководителем которого позже стал.

Он снимался в фильмах «Педагогическая поэма», «Весна на Заречной улице», «Восемнадцатилетие» и некоторых других.