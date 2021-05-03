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Умер актер Жан Мельников

Газета.Ru
16 минут назад
Украинский актер и режиссер Жан Мельников скончался в возрасте 84 лет, сообщил в Facebook его сын Андрей.
Умер актер Жан Мельников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мельников умер 2 мая. Причина смерти не сообщается.
«Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас все! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас», — написал сын.
Жан Мельников с 1954 года служил в Днепропетровском русском драматическом театре, художественным руководителем которого позже стал.
Он снимался в фильмах «Педагогическая поэма», «Весна на Заречной улице», «Восемнадцатилетие» и некоторых других.
В 1977 году получил звание народного артиста Украины. В 2007 году Жан Мельников был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.
Общество,Жан Мельников,
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