Бегущего за овцами медведя сняли на видео

Около деревни Сергеевки Мелеузовского района очевидцы сняли на видео, как медведь бежит за стадом овец. Запись опубликована в группе национального парка «Башкирия».

На видео, которое снято со двора одного из домов, видно, как косолапый бежит за овцами, но тем удается оторваться. Пастуха рядом нет.