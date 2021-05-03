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Мусульмане возмутились из-за разминки девушек на фоне казанской мечети

News.ru
37 минут назад
Девушки в спортивной форме устроили разминку на фоне мечети Кул-Шариф в Казани и сняли это на видео. Ролик возмутил религиозных жителей города, передаёт «Подъём».
Видео появилось в социальных сетях и на YouTube.
Заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин рассказал журналистам, что считает такие действия недопустимыми, а спортсменки могли бы найти другой фон для тренировки.
Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство — что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы, — подчеркнул он.
По его словам, подобные действия уже много раз осуждали. Однако девушки, зная отношение мусульман, всё равно проводят тренировку на фоне мечети.
Автор видеоролика, в свою очередь, рассказала, что на видео — участницы Казанского марафона. Они разминались перед бегом и не выбирали фон специально.
Фон был выбран не намеренно. Мы разминались на сцене, которая стояла на фоне мечети, — отметила она.
Ранее силовики начали проверку видеозаписи, на которой девушка танцует у Вечного огня в городе Богучар Воронежской области. Видеозапись с танцами в полицию прислали местные жители.
В ГУ МВД по региону рассказали журналистам, что личность девушки удалось установить. Оказалось, что она нуждается в «специализированной» медицинской помощи.
Общество,Видео,Рафик Мухаметшин,МВД,Республика Татарстан,Казань,
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