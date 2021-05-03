Девушки в спортивной форме устроили разминку на фоне мечети Кул-Шариф в Казани и сняли это на видео. Ролик возмутил религиозных жителей города, передаёт «Подъём».

Видео появилось в социальных сетях и на YouTube.

Заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин рассказал журналистам, что считает такие действия недопустимыми, а спортсменки могли бы найти другой фон для тренировки.

Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство — что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы, — подчеркнул он.

По его словам, подобные действия уже много раз осуждали. Однако девушки, зная отношение мусульман, всё равно проводят тренировку на фоне мечети.

Автор видеоролика, в свою очередь, рассказала, что на видео — участницы Казанского марафона. Они разминались перед бегом и не выбирали фон специально.

Фон был выбран не намеренно. Мы разминались на сцене, которая стояла на фоне мечети, — отметила она.

Ранее силовики начали проверку видеозаписи, на которой девушка танцует у Вечного огня в городе Богучар Воронежской области. Видеозапись с танцами в полицию прислали местные жители.