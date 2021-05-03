Уже по прибытии на Кипр россиянам придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет 30 в аэропорту Ларнаки и 32 в аэропорту Пафоса. Медицинские власти острова затем проинформируют пассажиров о результатах этого теста с помощью sms-сообщения, которое должно будет поступить им в течение трех часов после того, как они покинут аэропорт.