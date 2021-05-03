В приведенном списке произведены три изменения по сравнению с аналогичным документом недельной давности. Статус Мальты
и Норвегии
повышен в нем с "красной" до "оранжевой группы", откуда можно приезжать с одним тестом, пройденным в стране вылета, а Исландию
, наоборот, понизили до той же самой "оранжевой категории", так как в прежнем перечне она находилась в наивысшей "зеленой группе" стран, пассажиры из которых имеют право на прилет без медицинских документов. С четверга в этой категории останутся только Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Саудовская Аравия и Республика Корея.